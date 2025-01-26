Abb, Ak Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Nedeniyle Kapatılacak Yolları Duyurdu

Abb, Ak Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Nedeniyle Kapatılacak Yolları Duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin bilgi verdi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin bilgi verdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle Ankara'da 27 Ocak Pazartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapatılan yollara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme notu paylaşıldı.

Bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi:

"27.01.2025 tarihinde saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan program ile ilgili olarak 26.01.2025 tarihinde saat 23.00'ten itibaren program sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantin tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Istanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Anka Haber Ajansı

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