Abb'den Osman Gökçek'in "Kefen Yolsuzluğu" İddiasına Suç Duyurusu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, “kefen yolsuzluğu” iddiası nedeniyle eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında “iftira”, “görevi kötüye kullanma” ve “alenen hakaret”ten suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

ABB Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, avukatı aracılığıyla AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında "iftira", "görevi kötüye kullanma" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçeden öne çıkan ifadeler şöyle:

"Şüphelinin iftira suçuna vücut veren ifadesi incelenecek olursa bu gerekliliklerin karşılanmış olduğu kolaylıkla görülecektir. Şüpheli, elinde hiçbir delil olmamasına rağmen, sırf Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve müvekkil Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan'ı karalamak için söz konusu söylemlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu davranışının altında, mensubu olduğu siyasi partinin Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerini son iki seçimdir ezici farkla kaybetmesinin getirmiş olduğu psikoloji yatmaktadır. Şüpheli, toplumun ve özellikle Ankara halkının oldukça sevdiği kişileri kötü göstermeye çalışmakta, bu sayede mensubu olduğu siyasi partinin Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini yeniden kazanabileceğini düşünmektedir.

Şüpheli Osman Gökçek, kamu görevini kötüye kullanarak söylemlerde bulunmuş olup Köksal Bozan ve Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara halkı ve Türk halkı nezdinde güvenilirliğine/itibarına zarar vermeyi amaçlamıştır ve tipiklikteki "kişisel mağduriyet" şartı böylece sağlanmıştır. Yine yapmış olduğu açıklamalar ile kendi bağlı bulunduğu partiye oy devşirmeye çalışmış ve böylece de "menfaat" şartı sağlanmıştır.

Şüpheli Osman Gökçek ve Osman Gökçek'in sözlerini yayma konusunda elinden geleni ardına koymayan İbrahim Melih Gökçek, müvekkile karşı hakaret suçunu işlemiştir. Üzerlerine atılı suçtan kurtulmak istiyorlarsa TCK m. 127 uyarınca isnadını ispatlaması gerekmektedir. İspatlayamıyorlarsa suç oluşmaktadır."

Dilekçenin devamında ise Osman ve Melih Gökçek hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talep edildi.

Anka Haber Ajansı