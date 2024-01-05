Abd Dışişleri Bakanı Blınken Bugün İstanbul'a Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün akşam İstanbul'a geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün akşam İstanbul'a geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün akşam İstanbul'a gelecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Blinken, yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 4-11 Ocak günleri arasında Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'ı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bakan ziyareti boyunca İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de sivillerin hayatlarının korunmasının; tüm rehinelerin serbest bırakılmasının; Gazze'deki sivillere insani yardımların artırılarak sürekli bir şekilde ulaştırılmasının ve temel hizmetlerin yeniden başlatılmasının kolaylaştırılmasına yönelik ortak taahhüdümüzün ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesinin önemini vurgulayacak. Bakan ayrıca, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik Husi saldırılarının engellenmesi ve Lübnan'da gerilimin tırmanmasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, şiddetin önlenmesi, söylemlerin yatıştırılması ve bölgesel gerginliklerin azaltılmasına yönelik acil mekanizmaları da ele alacak. Bakan, ABD'nin Orta Doğu'da barış için gerekli koşulları oluşturmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit edecek ve bu taahhüdün İsrail devletinin yanında, her ikisinin de barış ve güvenlik içinde yaşayacağı bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik kapsamlı ve somut adımları içerdiğini ifade edecektir."

Anka Haber Ajansı