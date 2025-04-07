Abd’li Senatör Chris Murphy'den Dikkat Çeken İddia

Abd’li Senatör Chris Murphy'den Dikkat Çeken İddia

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığına ilişkin açıklamasından birkaç gün önce konuyu gündeme getirdiği ortaya çıktı. Murphy'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasının Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra yapılmış olmasının tesadüf olamayacağına dikkati çekerek, "Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık y

(ANKARA) - ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığına ilişkin açıklamasından birkaç gün önce konuyu gündeme getirdiği ortaya çıktı. Murphy'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasının Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra yapılmış olmasının tesadüf olamayacağına dikkati çekerek, "Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı" dediği ortaya çıktı.

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy dört gün önce katıldığı çevirimiçi bir dış politika tartışma programında, ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘kendini diktatörlerle hizalandırdığını’ söyleyerek eleştirdi. Trump’ın dünya genelinde otokrasiyi meşrulaştıran adımlar attığını savunan Murphy, Türkiye’de de İBB Başkanı’nı tutuklanmasının Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesini takip etmesine dikkati çekti. Murphy şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de son haftalarda muhalefet üzerinde büyük bir baskı görüyoruz. Türkiye’nin tamamen demokratik normlardan uzaklaştığını görüyoruz.Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmiş olması bir tesadüf değil. Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı."

Dün Ankara'da yapılan CHP 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel de, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tutuklamak için ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığına ileri sürmüştü.

Anka Haber Ajansı

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