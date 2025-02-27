Abdullah Öcalan’ın Çağrısı... Chp Myk, Olağanüstü Toplanıyor

Abdullah Öcalan’ın Çağrısı... Chp Myk, Olağanüstü Toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı saat 19.00'da başlayacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı saat 19.00'da başlayacak.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajında, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yapmıştı.

Öcalan’ın çağrısının üzerine CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Lideri Özel’in başkanlık edeceği toplantının saat 19.00’da başlaması bekleniyor. MYK toplantısı sonrasında açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

Anka Haber Ajansı

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