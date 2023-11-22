Abdurrahman Tutdere: "Konteynerkentlerde Çocuklar Üşüyor, Kadınlar Mağdur. Kış Gelmeden Tedbir Alın"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda; deprem bölgesinde konteynerkentlerde yaşayan depremzedelerin mağduriyetine dikkat çekerek, “Konteynerkentlerde çocuklar üşüyor, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur. Ben buradan hükümete, Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyorum: Kış gelmeden, karlar düşmeden, havalar soğumadan tedbir alın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyin” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda; deprem bölgesinde konteynerkentlerde yaşayan depremzedelerin mağduriyetine dikkat çekerek, “Konteynerkentlerde çocuklar üşüyor, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur. Ben buradan hükümete, Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyorum: Kış gelmeden, karlar düşmeden, havalar soğumadan tedbir alın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyin” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak deprem bölgesinde vatandaşların mağduriyetlerine dikkat çekti. Tutdere, şunları söyledi:

“Ülke genelindeki yoğun yağış seçim bölgem Adıyaman'da da konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız için hayatı gerçekten çekilmez bir hâle getirdi. Konteynerlerin büyük bir çoğunluğu aktı, altyapı yetersizliği nedeniyle çoğunu su bastı, ev eşyaları kullanılamaz hâle geldi.

“KONTEYNERKENTLERDE ÇOCUKLAR, BEBEKLER ÜŞÜYOR, KADINLAR MAĞDUR”

Konteynerkentlerde çocuklar üşüyor, bebekler üşüyor, kadınlar mağdur. Ben buradan hükümete, Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyorum: Kış gelmeden, karlar düşmeden, havalar soğumadan tedbir alın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyin.”

Anka Haber Ajansı