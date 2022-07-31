Ablasına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Eniştesini Öldürmüştü; Tutuklandı

Ablasına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Eniştesini Öldürmüştü; Tutuklandı

BURSA'da, kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eniştesi Hasan Çetin'i (45), sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla vurarak öldüren Mahsun Köylü (40) tutuklanırken, 3 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eniştesi Hasan Çetin'i (45), sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla vurarak öldüren Mahsun Köylü (40) tutuklanırken, 3 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, cuma günü saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetin, ablalarına şiddet uyguladığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Mahsun, Ercan, Eşref ve Selim Köylü kardeşleri görünce kaçıp, bir mobilya atölyesine sığındı. Eniştesinin peşinden koşan Mahsun Köylü atölyeye girip, Çetin'e tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Mahsun Köylü otomobiline binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheli Mahsun Köylü ile 3 kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

ENİŞTE CİNAYETİNE TUTUKLAMA

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Mahsun, Ercan, Eşref ve Selim Köylü kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini vurduğunu söyleyen Mahsun Köylü, "Kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Ablasına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Eniştesini Öldürmüştü; Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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