Ablasını Kaybettiği Kazada Yaralanan Meltem, Kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de, hemşire ablası Seda Bodur (22) ile onun mesai arkadaşı Buse Nur Bulut'un (21) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Meltem Bodur (19), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, hemşire ablası Seda Bodur (22) ile onun mesai arkadaşı Buse Nur Bulut'un (21) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Meltem Bodur (19), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Temmuz'da Ankara-Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Seda Bodur'un kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hilmi K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Seda Bodur ile ön koltuktaki aynı hastaneden hemşire arkadaşı Buse Nur Bulut, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 20 gün sonra sağlık durumu ağırlaşan Meltem Bodur da dün hayatını kaybetti. Meltem Bodur'un cenazesi, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Hacı Ahmet Yavuzer Cami'nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı