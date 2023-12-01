Adalet Bakanı Tunç, Son 5 Yılda Cezaevinde 2 Bin 258 Tutuklu Ve Hükümlünün Eceliyle Öldüğünü Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün soru önergesine verdiği yanıtta, “2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, cezaevinde korona virüs ve ihmal sonucu ölen tutuklu ve hükümlülerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Bakan Tunç, Bülbül’ün cezaevinde korona virüs kaynaklı ölümlere ilişkin soru önergesine “Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin istatistiki bir bilginin bulunmadığı anlaşılmaktadır” yanıtını verdi.

Bülbül, bir diğer soru önergesinde ise “Cezaevlerinde pek çok şüpheli ölüm yaşanmaktadır. Kimi sağlık sorunları kimi intihar olarak kayıtlara geçen bu ölümlerin araştırılması ve ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki iddia edilen durumlar incelenmediği gibi sorumluların ortaya çıkarılmadığı da görülmektedir” diyerek, Bakan Tunç’a 2018-2023 yılları arasında cezaevinde hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerini, ölümlerinde cezaevi personelinin ihmali olup olmadığını var ise kaç kişi hakkında işlem yapıldığını sordu. Bakan Tunç önergeye, “2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır” diye yanıt verdi.

Anka Haber Ajansı