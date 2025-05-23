Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na Atanan Üyelere Tebrik Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na Atanan Üyelere Tebrik Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin "Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin "Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medaya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumumuzun İhtisas Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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