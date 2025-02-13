Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü

(TBMM) - Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle görüştü. İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebi hakkında Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunulduğunu söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle görüştü. Heyeti; Adalet Komisyonu Başkanvekili AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Komisyon Sözcüsü AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Komisyon üyesi MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk karşıladı.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Kadıköy’de saldırı sonucu bıçaklanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için başsağlığında bulunarak konuşmasına başladı.

''Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya'yla ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz''

Türkiye ve İtalya’nın köklü tarihleri ve derin kültürel miraslarıyla birbirine yakın iki dost ülke olduğunu söyleyen Yüksel, "'Akdeniz'in şekillendirdiği bu coğrafyada, yüzyıllar boyunca ticaret, sanat, hukuk ve kültür alanlarında güçlü bir etkileşim içinde olmuştur. Bu tarihi ve kültürel bağlar bugün de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya'yla ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz bu görüşmenin de bu diyalog ve işbirliğini pekiştireceğine inanıyorum” diye konuştu.

''Hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve evrensel insan hakları gibi ortak ilkeler etrafında birleştiğimize inanıyorum''

Yüksel, parlamentolar arasında karşılıklı ziyaretler ve temasların iki ülke parlamenterlerinin birbirini daha iyi tanıması ve konuların doğrudan ele alınması için önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Aslında Adalet Komisyonu olarak da bu ilişkileri geliştirmek adına bizim de İtalya'yı ve Adalet Komisyonu'nu ziyaret etme niyetimiz var. O ziyaret çerçevesinde sayın Bakanı'nın da programı uygun olursa kendisini de ziyaret etmek isteriz. Farklı tarihsel süreçlerden geçsek de hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve evrensel insan hakları gibi ortak ilkeler etrafında birleştiğimize inanıyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum, iki hukukçu olarak hukuk sistemlerimizi tarih boyunca etkileşim içinde olmuştur. Modern Türk Hukuku'nun temelini oluşturan mevzuatın bir bölümü Roma Hukuku'nun mirasçısı olan kıta Avrupa'sı hukuk sisteminden etkilenmiştir ve hukuk sistemimizin birçok alanında bu etkileşimin sonuçlarını da görebilmek mümkündür. Dolayısıyla karşılıklı deneyim paylaşımı ve işbirliği hem adalet sistemlerimizin güçlenmesine hem de ortak hukuki perspektiflerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a ve değerli misafirlere hoş geldiniz demek istiyorum.''

Nordio: "'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile verimli bir toplantı yaptık''

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio da Türkiye’de olmaktan son derece şeref ve mutluluk duyduğunu belirterek, "'Bu buluşmamız sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığımız çok iyi ve verimli geçen bir toplantının ardından gerçekleşiyor. İki bölümden oluşan bir ziyaret oldu. Birincisi daha resmi ve masa etrafında oldu, ikincisi ise daha dostça akşam yemekte yapılan bir buluşma oldu'" diye konuştu.

Bakan Tunç ile yapılan görüşmede konuşulan başlıklara da değinen Nordio, İtalyan hükümetinin, İtalya'da suç işleyen kişilerin kendi devlet toprakları içerisinde cezasını çekmesinden yana olduğunu söyleme fırsatları olduğunu söyledi. Bakan Nordio, “Özellikle Türkiye için çok güç suçlara bulaşmış kişilerin iadesinin İtalyan makamlarca kabul edilmesini arzu ediyoruz. İade talepleri hakimler tarafından değerlendiriliyor” dedi.

''Barış Boyun'un iade talebiyle ilgili Türk makamlarıyla bilgi paylaşıldı''

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, ülkesinde tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebine ilişkin süreçle ilgili de Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını kaydetti.





Anka Haber Ajansı