Adana'da Hırdavatçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

ADANA'da bir iş merkezinde hırdavatçı dükkanı bulunan Nurullah Bilben ile çalışanı Bilal Özmen (22), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir iş merkezinde hırdavatçı dükkanı bulunan Nurullah Bilben ile çalışanı Bilal Özmen (22), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özmen yaşamını yitirdi, Nurullah Bilben ise yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Hırdavatçı Nurullah Bilben ile çalışanı Bilal Özmen'in yanına motosikletle 2 kişi geldi. Şüphelilerden yüzünü şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen biri, tabancasını çekip Bilben ve Özmen'e peş peşe ateş etti. Yaralanan Nurullah Bilben ile çalışan Özmen kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken, esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı