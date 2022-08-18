Adana'da Lastik Deposunda Yangın: 2 Yaralı (2)

KONTROL ALTINA ALINDIADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda çıkan ve 2 işçinin yaralanmasına neden olan yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu bitişikteki iş...

KONTROL ALTINA ALINDI

ADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda çıkan ve 2 işçinin yaralanmasına neden olan yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın elektriği kesildiği için deponun otomatik kepengi, forklift ile kırıldı. İtfaiye erleri, depoya dün getirildiği öğrenilen ve alevlere teslim olan lastiklere köpüklü su sıkarak müdahalede bulundu. Kısmen devam eden yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Öte yandan tedaviye alınan 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı