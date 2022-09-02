Adana'da Ormana Yakın Ev, Alev Alev Yandı

Ali GÖKDAL/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde ormana yakın evde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Feke'nin Gedikli Mahallesi Suçatı mevkisinde, sabah saatlerinde, Hamide Sonbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormana yakın evden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 arazöz ve 1 su tankı ile ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına havadan helikopterle de destek verildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı