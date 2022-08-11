Adana'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı; 1 Ölü, 3 Yaralı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Abidin İlhan (54) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Feke- Kozan kara yolu Zeytinli Mezar mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Feke'ye giden Ercan Kızılelma (51) yönetimindeki 01 RZ 164 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halis B. yönetimindeki 01 AAU 272 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Kızılelma ile yanındaki Abidin İlhan, Yeter İlhan (91) ve Raziye Cingöz (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abidin İlhan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yeter İlhan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne, sürücü ile Raziye Cingöz de Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet şoförü Halis B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı