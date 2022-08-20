Adana’da Plastik Atık Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana’da Plastik Atık Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

ADANA'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde saat 20.00'de çıktı. Plastik atık geri dönüşüm tesisindeki çalışanlar, fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tesis çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangın kontrollü bir şekilde devam ederken; ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Adana’da Plastik Atık Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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