Adana'da Silah Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da Silah Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emir K. sırtından bıçaklandı, bir kişi ise olay sırasında çevreye yayılan cam parçalarıyla hafif şekilde yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emir K. sırtından bıçaklandı, bir kişi ise olay sırasında çevreye yayılan cam parçalarıyla hafif şekilde yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı çatışmada yaralanan olmazken, taraflardan Emir K., arbede sırasında Abdülkadir O. tarafından darbedilip, sırtından bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga eden gruptan ismi öğrenilemeyen bir kişi de kırılan cam parçalarıyla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Abdülkadir O. ve arkadaşlarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Adana'da Silah Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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