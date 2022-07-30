Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

ADANA'da arkadaşlarıyla otururken yanlarına yanaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Sadık Ali Acar (27), karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da arkadaşlarıyla otururken yanlarına yanaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Sadık Ali Acar (27), karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yol kenarında oturan Sadık Ali Acar, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Acar, karnına isabet kurşunla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Acar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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