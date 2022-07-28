Adana'da Sokakta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Sokakta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ADANA'da Orhan K., sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla kasığından vuruldu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Orhan K., sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla kasığından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Orhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan K., iddiaya göre sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli belinden çıkardığı tabancayla Orhan K.'ye ateş açtı. Kasığına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Orhan K. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Orhan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Adana'da Sokakta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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