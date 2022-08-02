Adana'da Tefecilik Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

Adana'da Tefecilik Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

ADANA'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde 105 farklı kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesi deşifre edildi.

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Adana'da Tefecilik Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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