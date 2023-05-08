Adanalılardan Erken Seçim Kutlaması
Adanalılar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinginin ardından, alanda davul ve zurna eşliğinde halay çekerek erken seçim kutlaması yaptı.
Adanalılar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinginin ardından, alanda davul ve zurna eşliğinde halay çekerek erken seçim kutlaması yaptı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana’da İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte miting düzenledi.
Mitinginin ardından alandan ayrılmayan yurttaşlar, erken seçim kutlaması yaptı. Yurttaşlar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
Anka Haber Ajansı