Adapazarı'nda Okul İnşaatında Çökme: 2 İşçi Yaralı

İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- ADAPAZARI'nda bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Trafo Sokak'taki bir okul inşaatında meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı 24 derslikli ortaokul binasında beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Olayda 2 işçi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer çalışanlar tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralı M.Ş.U., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı