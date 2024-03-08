Adil Kırgöz’e Zeybek Sürprizi

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, dede ocağı Kıratlı Mahallesi’nde hemşehrileriyle buluştu.

Dikili’den uzun konvoy eşliğinde Kıratlı’ya gelen Başkan Kırgöz, coşkulu bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı. Dikili Belediye Meclis Üyesi Adaylarının tanıtıldığı buluşmada açılış konuşması CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı tarafından gerçekleştirildi.

Büyük buluşmada Kıratlılı hemşehrileri Başkan Kırgöz’e özel bir sürpriz hazırladı. Hemşehrilerinin isteğini kırmayan Başkan Kırgöz yöreye özgü Koca Arap Zeybeği’ni oynayarak geceye damgasını vurdu.

Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz şu açıklamalarda bulundu “Bu akşam dede ocağım Kıratlı Mahallemizdeyiz. Bana yaptığınız bu anlamlı sürprizi asla geri çeviremezdim. Koca Arap Zeybeği bizim ata kültürümüz. Bu mahalleden çıkan bir kardeşiniz olarak Dikili’mize hizmet için bir kez daha yola çıktık. 30 mahallemize ulaşıyor, çözüm odaklı hizmetler sunuyoruz. 5 yıllık görev süremizde Kıratlımıza önemli hizmetlerimiz oldu. Ova yollarının neredeyse hepsini yaptık, asfaltla kapladık. Herkes tarlasına aracına çamur değmeden gidebiliyor. Dağların, ormanların zeytinlik yollarını yaptık. Yukarı Kıratlı’nın yolunu açtık. İçme suyu arıtma tesisi burada da devreye girdi. Tüm kırsal mahallelerimizde olduğu gibi Kıratlı’mızda da özel temizlik ekibi kurduk. Salı günleri Kıratlı, Salihler, Gökçeağıl Mahallelerimize belediye servisimiz iki kez sefer yapıyor. Hemşehrilerimiz minibüs çilesi çekmiyorlar, Salı günleri Dikili’de kurulan pazara ücretsiz gidip gelebiliyorlar. Bizler sözde değil özde halkçı belediyeciliği uyguluyoruz. Yeni dönemde de aynı anlayışla Dikili’mizi yöneteceğiz. Bu soğuk günde evlerinizi bırakıp bizleri samimiyetle karşıladığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun canım akrabalarım.”

Anka Haber Ajansı