Adıyaman Isias Otel'in kurbanı KKTC'li İzcan Nurluöz'ün annesi: Sözün bittiği yer bu değil, hesap soracağız'

Adıyaman Isias Otel'in kurbanı KKTC'li İzcan Nurluöz'ün annesi: Sözün bittiği yer bu değil, hesap soracağız'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da KKTC'li sporcuların ve turizm rehberlerinin kaldığı İsias Otel, ilk depreme dayanamadı ve onlarca insana mezar oldu. Isias Otel'in kurbanı KKTC'li genç sporcu İzcan Nurluöz'ün annesi, Twitter'da gündem olan 'isiaskatilleritutuklansın' etiketiyle paylaşımda bulundu. Acılı anne, 'Sözün bittiği yer değil bu, sözün başladığı yerdeyiz, hesap soracağız.' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Isias Otel enkazında yaşamını yitiren “Şampiyon Melekler” takımının acısı hem anavatan hem de yavru vatanda derinden hissedildi.

Depremde kum yığınına dönen otelin sorumluların yargılanması için harekete geçen KKTC halkının Twitter’da #isiaskatilleritutuklansın etiketiyle başlattıkları kampanyada 15 binden fazla kişi tweet attı, Isias Otel’deki kayıplar Türkiye’nin gündemine oturdu.

Haklarını Arayacağız

“Şampiyon Melekler” takımından oğlu İzcan Nurluöz’ü depremde kaybeden anne Feriha Yiğittürk, yaptığı paylaşımda “Sözün bittiği yer değil bu, sözün başladığı yerdeyiz, hesap soracağız. Evladımın ve evlatlarımızın hakkını aramak için, son nefesimize kadar takipte olacağız #isiaskatilleritutuklansın” ifadelerini kullandı.

Yiğittürk, oğlunun acısını derinden hissettiğini belirterek “Oğluma ve arkadaşlarına olan borcumuz adaleti sağlamak” dedi.

Kaynak: medyafaresi.com

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