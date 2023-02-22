Adıyaman Isias Otel'in kurbanı KKTC'li İzcan Nurluöz'ün annesi: Sözün bittiği yer bu değil, hesap soracağız'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da KKTC'li sporcuların ve turizm rehberlerinin kaldığı İsias Otel, ilk depreme dayanamadı ve onlarca insana mezar oldu. Isias Otel'in kurbanı KKTC'li genç sporcu İzcan Nurluöz'ün annesi, Twitter'da gündem olan 'isiaskatilleritutuklansın' etiketiyle paylaşımda bulundu. Acılı anne, 'Sözün bittiği yer değil bu, sözün başladığı yerdeyiz, hesap soracağız.' ifadelerini kullandı.