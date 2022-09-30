Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunda meydana geldi. Ahmet Öztürk (28) yönetimindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından şerit değiştirip karşı yönden gelen Nedim Yağar (32) yönetimindeki 34 BE 0136 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sıdıka Yağar (28), Ayfernur Yağar (7) ve Muhammed Zeki Yağar (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Öztürk, durumunun ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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