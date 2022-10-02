Adıyaman'da Çatıda Oynayan İki Arkadaş Elektrik Akımına Kapıldı

Adıyaman'da Çatıda Oynayan İki Arkadaş Elektrik Akımına Kapıldı

ADIYAMAN'da, çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen (15) ile arkadaşı Ahmet Sivritaş (16) yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen (15) ile arkadaşı Ahmet Sivritaş (16) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Orhan Göçer'e ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi. Çatıda oynayan Hasan Figen, eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş da yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hasan ve Ahmet tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Adıyaman'da Çatıda Oynayan İki Arkadaş Elektrik Akımına Kapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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