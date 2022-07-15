Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

ADIYAMAN'da, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden, aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden, aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan yakınları Emine Yıldız ve Abdullah Yıldız ile çocuklar Ashaf ve Ömer Yıldız yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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