Adıyaman’da Patpat Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı

Adıyaman’da Patpat Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada araç römorkunda bulunan güvenlik korucusu Ali Murtaza Yücel (32) öldü, 10 kişi yaralandı.

Mustafa ÖNDOĞAN/TUT(Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada araç römorkunda bulunan güvenlik korucusu Ali Murtaza Yücel (32) öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tut ilçesine bağlı Havutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen patpat olarak adlandırılan tarım aracı arkasında takılı römorkuyla bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan güvenlik korucusu Ali Murtaza Yücel olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edilği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Murtaza Yücel'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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