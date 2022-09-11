Adıyaman'da Tek Katlı Ev İle Bahçesindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'da Tek Katlı Ev İle Bahçesindeki Otomobil Yandı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev ile alevlerin sıçradığı bahçede park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demir "e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü yandı, alevlerin sardığı bahçede park halinde bulunan otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da Tek Katlı Ev İle Bahçesindeki Otomobil Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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