Adıyaman’da Tüfekli Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman’da Tüfekli Kavga: 2 Yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan, tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan, tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.Y. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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Adıyaman’da Tüfekli Kavga: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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