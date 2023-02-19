Adıyamanlı Depremzede: Banyo Yapan Yok. Herkese Bit Girmiş. Allah Korkusu Yok Mu? Bir Su Gelsin Bize

Adıyamanlı Depremzede: Banyo Yapan Yok. Herkese Bit Girmiş. Allah Korkusu Yok Mu? Bir Su Gelsin Bize

CHP milletvekillerinin ziyaret ettiği Adıyamanlı bir depremzede, kentte su olmadığı için banyo yapamadıklarını belirterek, “Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize” dedi.

CHP milletvekillerinin ziyaret ettiği Adıyamanlı bir depremzede, kentte su olmadığı için banyo yapamadıklarını belirterek, “Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyamanlı bir depremzede, depremin ardından ilde su sıkıntısı yaşandığını ve banyo yapamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Banyo yapan yok, bir şey yapan yok. Valla bit girmiş hepsine. Böyle bir şey olmaz ki. Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize.”

Anka Haber Ajansı

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