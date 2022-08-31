Afad Aracı Takla Attı: 2 Yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan AFAD aracındaki 2 görevli yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli-Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. R.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği AFAD aracı su kanalına savrularak takla attı. Kazada, AFAD görevlileri R.K. ve İ.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılan AFAD görevlileri tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı