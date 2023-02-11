AFAD'dan günler sonra ilk açıklama: İhbar gelmeden çalışma yapılmadığı doğru değil

AFAD'dan günler sonra ilk açıklama: İhbar gelmeden çalışma yapılmadığı doğru değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) deprem bölgesinden yapılan canlı yayınlarda ve sosyal medya paylaşılan 'ihbar gelmeden AFAD enkazda çalışma yapmıyor' iddialarını yaptığı açıklamayla yalanladı.

Merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, 6 binin üzerinde bina yıkıldı. Deprem sonrasında, bir kişinin yaşadığına dair ihbar gelmediği sürece arama kurtarma çalışması yapılmadığı iddia edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a 'kişinin yaşadığına' yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

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