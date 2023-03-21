Afad’ın Evrak Bölümünde Çıkan Yangını Değerlendiren Gamze Taşcıer: “Tesadüf Olduğuna Çocuklar Bile İnanmaz”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın Ankara’daki ek binasının evrak bölümünde çıkan yangına ilişkin, “Bunun tesadüf olduğuna çocuklar bile inanmaz. Belli ki birileri, iktidar değişiminin yaklaştığını görüyor ve bazı -tırnak içerisinde- sıkıntılı evrakların ortadan kaybolmasını istiyor. O bölümde hangi evraklar bulunuyordu? Oraya kimlerin girme yetkisi vardı? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın Ankara’daki ek binasının evrak bölümünde çıkan yangına ilişkin, “Bunun tesadüf olduğuna çocuklar bile inanmaz. Belli ki birileri, iktidar değişiminin yaklaştığını görüyor ve bazı -tırnak içerisinde- sıkıntılı evrakların ortadan kaybolmasını istiyor. O bölümde hangi evraklar bulunuyordu? Oraya kimlerin girme yetkisi vardı? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

Gamze Taşcıer, AFAD’ın Ankara’daki ek binasının evrak bölümünde bu sabah çıkan yangını Meclis gündemine taşıdı. Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Ülkemizde gerçekleşen depremler sonrası tartışmalı hale gelen AFAD’ın merkez binası evrak bölümünde sabaha karşı yangın çıkmasını Bakanlığınız şüpheli bir durum olarak değerlendirmekte midir” diye sordu.

Taşcıer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

“Ülkemizde gerçekleşen depremler sonrasında gözler AFAD’ın üzerine çevrilmiş durumda. Karar alma yetisi ve yetkisi olmayan liyakatsiz yöneticilerin olduğu, afetlere hazırlık konusunda son derece yetersiz olan, doğal olarak da afete müdahale konusunda da büyük bir beceriksizliği sergileyen AFAD yönetimi, iktidarın her şeyi tek elden gerçekleştirme saplantısı nedeniyle bizatihi krizin nedeni oldu. Ben, depremden bir ay kadar önce Meclis’te düzenlediğim basın toplantısı ile AFAD’ın nasıl içler acısı bir halde olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Hatta depremden bir gün önce de AFAD’ın herhangi bir afet durumunda yetersiz kalacağına dair açıklamalarda bulunmuştum. Maalesef hemen ertesinde ülkemizi derinden sarsan depremleri yaşadık ve söylediklerimde, üzülerek ifade ediyorum ki haklı çıktım.

“ERDOĞAN’IN İKİNCİ ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ”

Ben, basın açıklamamda, AFAD’ın sahip olduğu yetkilerle Erdoğan’ın ikinci örtülü ödeneği olarak kullanıldığını belirtmiş ve düzenlenen bazı ihalelerin detaylarını paylaşmıştım. Örneğin AFAD il hizmet binaları yapım işinin, hiçbir alakası olmamasına karşın ‘devlet güvenliğinin korunması’ gerekçesiyle gizli olarak düzenlendiğini ve sarayın gediklisi bir şirkete verildiğini aktarmıştım. Bu kadar tartışmaların olduğu bir dönemde, ne hikmetse bu sabaha karşı AFAD’ın evrak bölümünde bir yangın çıktığını ve bazı evrakların zarar gördüğünü öğrendik. Bunun tesadüf olduğuna çocuklar bile inanmaz. Belli ki birileri, iktidar değişiminin yaklaştığını görüyor ve bazı -tırnak içerisinde- sıkıntılı evrakların ortadan kaybolmasını istiyor. O bölümde hangi evraklar bulunuyordu? Oraya kimlerin girme yetkisi vardı? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız.”

Anka Haber Ajansı