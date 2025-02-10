Afad'ın Yeni Başkanı Ali Hamza Pehlivan Göreve Başladı

Afad'ın Yeni Başkanı Ali Hamza Pehlivan Göreve Başladı

Mersin Valisi iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla AFAD Başkanı olarak görevlendirilen Ali Hamza Pehlivan görevi teslim aldı.

(ANKARA) - Mersin Valisi iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak görevlendirilen Ali Hamza Pehlivan görevi teslim aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı. AFAD Merkez Yerleşkesi'nde yapılan devir teslim töreninde MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Okay Memiş görevi Pehlivan'a teslim etti.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" AFAD Başkanlığına atanan Vali Sayın Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliği’ne atanan Vali Sayın Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Anka Haber Ajansı

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