Afyonkarahisar depremlerle sallandı. Depremin şiddeti kaç?

Afyonkarahisar depremlerle sallandı. Depremin şiddeti kaç?

Afyonkarahisar sallandı. Afyonkarahisar'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi.

Afyon'da peş peşe deprem oldu. Meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor. Öte yandan tgrthaber.com.tr'nin aktardığı habere göre; Aynı ilde gün içinde bölgede 2 deprem daha yaşanmıştı.

DEPREM ÖNCÜ BİR DEPREM OLABİLİR Mİ?

Meydana gelen depremin ardından herkes depremin öncü bir deprem olup olmadığını merak ediyor. vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; meydana gelen depremler herhangi bir öncü depremin habercisi değil.

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