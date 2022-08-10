Afyonkarahisar'da Çiftliğe İnen Eğitim Uçağı Kırım Geçirdi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Çiftliğe İnen Eğitim Uçağı Kırım Geçirdi: 2 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Afyonkarahisar'da Çiftliğe İnen Eğitim Uçağı Kırım Geçirdi: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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