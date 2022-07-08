Afyonkarahisar'da Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İlyas Kaan TAYTAK/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR- Dinar yolunda, sürücüsünün sollama yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çay ilçesi Devederesi mevkisinde meydana geldi. Çay'dan Dinar yönüne giden R.T. (63), iddiaya göre, yönetimindeki 09 AHH 890 plakalı otomobil ile önünde giden B.İ.E. yönetimindeki M7-08EB-193 yabancı plakalı aracı solladı. Bu sırada R.T.'nin otomobili, karşı yönden gelen B.C.'nin (28) kullandığı 38 VD 313 plakalı ve traktör yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, devrildi. Yabancı plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan C.T.'nin (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonet sürücüsü B.C. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. R.T. de hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı