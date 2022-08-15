Ağaca Çarpan Otomobil, Yağmur Suyu Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

Ağaca Çarpan Otomobil, Yağmur Suyu Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda ağaca çarparak, yağmur suyu kanalına düşen otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda ağaca çarparak, yağmur suyu kanalına düşen otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobile sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, sürücü Bektaş, kızına seslenerek durumunu öğrenmeye çalıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça Bektaş'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ağaca Çarpan Otomobil, Yağmur Suyu Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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