Ağıralioğlu, Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Andı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında andı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında andı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Vatan, millet ve devlet sevgisini hayatının merkezine koyan, Türk milliyetçiliğini siyasal bir çizgiye taşıyarak bir ömre mücadelesini sığdıran Başbuğ Alparslan Türkeş’i, vefatının yıl dönümünde; rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Fikirleriyle bir nesli şekillendiren, çilesini çektiği davasını milletimizin vicdanına ve hafızasına emanet eden Başbuğ Alparslan Türkeş; ilkeli, kararlı ve vakur duruşuyla Türk siyasetinde derin izler bırakan zor zamanların kudretli adamıydı. Ne milletine olan inancından ne de devletine olan bağlılığından bir an olsun vazgeçmedi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Anka Haber Ajansı