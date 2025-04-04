Ağıralioğlu, Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Andı

Ağıralioğlu, Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Andı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında andı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında andı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında andı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Vatan, millet ve devlet sevgisini hayatının merkezine koyan, Türk milliyetçiliğini siyasal bir çizgiye taşıyarak bir ömre mücadelesini sığdıran Başbuğ Alparslan Türkeş’i, vefatının yıl dönümünde; rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Fikirleriyle bir nesli şekillendiren, çilesini çektiği davasını milletimizin vicdanına ve hafızasına emanet eden Başbuğ Alparslan Türkeş; ilkeli, kararlı ve vakur duruşuyla Türk siyasetinde derin izler bırakan zor zamanların kudretli adamıydı. Ne milletine olan inancından ne de devletine olan bağlılığından bir an olsun vazgeçmedi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Babası Ve Ailesine Destek Ziyaretinde Bulundu
Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Babası Ve Ailesine Destek Ziyaretinde Bulundu
Mhp: "Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde Mesaisine Başlamıştır. Allah Başımızdan Eksik Etmesin"
Mhp: "Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde Mesaisine Başlamıştır. Allah Başımızdan Eksik Etmesin"
Dervişoğlu, Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Andı
Dervişoğlu, Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Andı
Özgür Özel, Önceki Genel Başkanları Telefonla Arayarak 21'inci Olağanüstü Kurultaya Davet Etti
Özgür Özel, Önceki Genel Başkanları Telefonla Arayarak 21'inci Olağanüstü Kurultaya Davet Etti
Ayyüce Türkeş, Babası Ve Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Kabri Başında Andı
Ayyüce Türkeş, Babası Ve Mhp Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Kabri Başında Andı
İmamoğlu'ndan Kurultay Delegelerine Mektup: "Partimiz Muhakkak Başaracaktır"
İmamoğlu'ndan Kurultay Delegelerine Mektup: "Partimiz Muhakkak Başaracaktır"
Chp'den Ergene Belediyesi'nin 67 Adet Taşınmazı Satışa Çıkartmasına Tepki
Chp'den Ergene Belediyesi'nin 67 Adet Taşınmazı Satışa Çıkartmasına Tepki