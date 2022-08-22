Ağrı’da Hafif Ticari Araç Şarampole Düştü: 2’si Ağır 5 Yaralı

Ağrı’da Hafif Ticari Araç Şarampole Düştü: 2’si Ağır 5 Yaralı

AĞRI'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde Ağrı-Erzurum karayolunda meydana geldi. Murat Çetin idaresindeki 36 AAE 168 plakalı hafif ticari araç, Erzurum istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Çetin ile birlikte araçta bulunan Ferit Demirok, Osman Şahin, Özhan Çetin, Barış Çetin'e olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hayatı tehlikeleri olmayan Murat Çetin, Ferit Demirok ile Osman Şahin Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Özhan ve Barış Çetin'in ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ağrı’da Hafif Ticari Araç Şarampole Düştü: 2’si Ağır 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hdp’li Sancar: Burada Yaşadığımız Felaketi Basit Bir Kaza Olarak Geçiştirmek Mümkün Değildir
Hdp’li Sancar: Burada Yaşadığımız Felaketi Basit Bir Kaza Olarak Geçiştirmek Mümkün Değildir
Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu: 6 Yaralı
Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu: 6 Yaralı
Batman’da Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Batman’da Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'da 'hatalı Sollama' Kazası; Eski Belediye Başkanları Dahil 5 Ölü, 2 Yaralı (2)
Muğla'da 'hatalı Sollama' Kazası; Eski Belediye Başkanları Dahil 5 Ölü, 2 Yaralı (2)
Tersane Kazasında Ölen İşçinin Cesedinin Başında Kavga
Tersane Kazasında Ölen İşçinin Cesedinin Başında Kavga
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi