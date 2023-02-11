AHBAP merkezinden canlı yayın: 'Kıvanç Tatlıtuğ'dan Özge Özpirinçci'ye herkes elinden geleni yapıyor'

Sanatçı ve AHBAP derneği kurucu başkanı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 10 il için yardım organizasyonlarında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, İrem Helvacıoğlu ve Okay Kaynarca'nın yer aldığını aktararak, yemek şirketlerinden güneş enerjisine kadar bir dizi firmayla görüşme gerçekleştirdiklerimi ve yardım organize ettiklerini söyledi.

Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle birlikte depremin ilk gününden beri sahada olan şarkıcı Haluk Levent, dernek üyeleri ve ünlü isimlerle birlikte Maraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 ile temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması için çalışmalar sürdürüyor.

Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da olduğu isimler görev paylaşımıyla çadır, jeneratör ve güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize ediyor.

Yapılan organizasyonu bir video ile duyuran Haluk Levent, "Özge Özpirinçci çok iyi İngilizcesi olduğu için yurt dışıyla görüşüyor, Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili, Kıvanç Tatlıtuğ bölgeye tırların nasıl gidebileceği konusuyla ilgili görüşüyor, Oktay Kaynarca da sabahtan beri elinden gelen her şeyi yapıyor, herkes yapıyor" dedi.

Kaynak: artigercek.com