'AHBAP'ın parasını iade edin' diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan alay eder gibi yanıt

'AHBAP'ın parasını iade edin' diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan alay eder gibi yanıt

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki acil çadır ihtiyacını gidermek isteyen AHBAP'a Kızılay'ın çadır sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hedef alınan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında satılan çadırlara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıktı.

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in Kızılay'ın gıda sattığını da söylemesinin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" demişti.

Kızılay Başkanı'ndan Yeni Açıklama

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Kınık, programın moderatörü Ahmet Hakan'ın "AHBAP'a satılmasaydı çadırlar AFAD'a mı verecektiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"O zaman AHBAP'a parasını iade edin konu kapansın" diyen Hakan'a Kınık'ın yanıtı, "Ona bakarız" oldu.

Kaynak: gercekgundem.com

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