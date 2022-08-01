Ahır Yangınında 10 Günlük 'kahve' Kurtarıldı, 6 İnek Öldü

Ahır Yangınında 10 Günlük 'kahve' Kurtarıldı, 6 İnek Öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Gültekin'e ait ahırda çıkan yangında 6 inek öldü, sadece 10 gün önce doğan "Kahve" isimli buzağı kurtarıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Gültekin'e ait ahırda çıkan yangında 6 inek öldü, sadece 10 gün önce doğan "Kahve" isimli buzağı kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan Yusuf Gültekin'e ait büyükbaş ahırı ve samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangını gören Gültekin, ahırda bulunan 7 büyükbaş kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 gün önce doğan "Kahve" isimli buzağı kurtarılırken, 6 ineğin öldüğü belirlendi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

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Ahır Yangınında 10 Günlük 'kahve' Kurtarıldı, 6 İnek Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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