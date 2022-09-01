Ahırda Çıkan Yangın, Eve Sıçradı

Ahırda Çıkan Yangın, Eve Sıçradı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, ahırda samanların tutuşmasıyla çıkan yangın, üst kattaki eve sıçradı.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, ahırda samanların tutuşmasıyla çıkan yangın, üst kattaki eve sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev ahır, kullanılamaz hale geldi.

Başpınar Mahallesi'nde Mustafa Bardakçı'ya ait 2 katlı müstakil evin alt katındaki ahırda, saat 05.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle samanların tutuşmasıyla yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Mustafa Bardakçı'nın oğlu Ali Bardakçı, komşularla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Hızla yükselen alevler, üst kattaki eve de sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Ahır ve evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Ahırda Çıkan Yangın, Eve Sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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