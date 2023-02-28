Ahmet Akın: 166 Milyar Lira Tutarındaki Geri Dönüşüm Değeri, Hak Sahibi Depremzedelere Verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken binaların geri dönüşüm değerinin 166 milyar lira olarak hesaplandığına dikkat çekerek, “Geri dönüşümden ortaya çıkacak gelir, depremzede vatandaşlarımızın hakkıdır. Deprem enkazıyla ilgili geri dönüşüm işlemleri, bu gerçek dikkate alınarak yapılmalı. Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak binaların hak sahiplerine, 166 milyar lira tutarında hesaplanan geri dönüşüm değeri adaletli bir şeki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken binaların geri dönüşüm değerinin 166 milyar lira olarak hesaplandığına dikkat çekerek, “Geri dönüşümden ortaya çıkacak gelir, depremzede vatandaşlarımızın hakkıdır. Deprem enkazıyla ilgili geri dönüşüm işlemleri, bu gerçek dikkate alınarak yapılmalı. Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak binaların hak sahiplerine, 166 milyar lira tutarında hesaplanan geri dönüşüm değeri adaletli bir şekilde verilmelidir” dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken binaların geri dönüşüm değerinin 166 milyar lira olarak hesaplandığını belirtti. Akın, şunları kaydetti:

“176 BİN BİNANIN GERİ DÖNÜŞÜM DEĞERİ VAR”

“Deprem felaketinde yıkım yaşanan 11 ilimizde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken bina sayısının yaklaşık 176 bin olduğu belirtilmektedir. 176 bin binanın yaklaşık 100 bininin çok katlı, 76 bininin düşük katlı olduğu kaydedilmektedir. Bu kapsamda; deprem enkazında bulunan ekonomik değeri olan hurda ve materyallerin geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır.

“100 BİNLERCE TON DEMİR VE HURDA VAR”

Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak 176 bin yapının içerisinde 100 binlerce ton demir ve geri dönüşüm değeri olan hurda bulunuyor. Çok katlı olan bir binada en az 100 ton hurda demir, düşük katlı olan bir bina da ise en az 50 ton hurda demir bulunuyor. Hurda demirin yanı sıra her bir binada geri dönüşüm değeri taşıyan en az 15 ton PVC, 2 ton alüminyum, 4 ton kereste, 400 kilo bakır yer alıyor. Geri dönüşüm değeri taşıyan unsurların dışında her bina başına elde edilebilecek hafriyat geliri de bulunuyor.

“HER BİNANIN GERİ DÖNÜŞÜM DEĞERİ VAR”

Çok katlı bir binada yer alan hurda demirin değeri ortalama 700 bin lira, düşük katlı bir binada yer alan hurda demirin değeri ise 350 bin lira olarak belirleniyor. Hurda demirin yanı sıra her binada bulunan PVC’nin geri dönüşüm değeri 150 bin lira, alüminyumunun geri dönüşüm değeri 70 bin lira, bakırın geri dönüşüm değeri 28 bin lira, kerestenin geri dönüşüm değeri ise 8 bin lira olarak hesaplanıyor. Geri dönüşüm değerinin yanı sıra her bina için ortalama 142 bin lira tutarında hafriyat değeri de bulunuyor. Buna göre; bir bina için geri dönüşüm bedeli, ortalama 750 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.

“GERİ DÖNÜŞÜMÜN DEĞERİ 10 MİLYARLARCA LİRA”

Bu kapsamda; 100 bin çok katlı ve 76 bin düşük katlı bina için toplam geri dönüşüm değeri 10 milyarlarca lirayı buluyor. Buna göre; hurda demirin geri dönüşüm değeri en az 96,6 milyar lira, PVC’nin geri dönüşüm değeri en az 26,4 milyar lira, alüminyumun geri dönüşüm değeri en az 12,3 milyar lira, bakırın geri dönüşüm değeri en az 4,9 milyar lira, kerestenin geri dönüşüm değeri 1,4 milyar lira olarak hesaplanıyor. Geri dönüşümün dışında, 176 binanın hafriyat geliri de 25 milyar lira olarak belirleniyor. Buna göre toplam geri dönüşüm değerinin en az 166 milyar lira olduğu ifade ediliyor.

“GERİ DÖNÜŞÜM GELİRİ DEPREMZEDELERİN HAKKI”

Deprem enkazının geri dönüşümü konusunda hazırlanan ve 2 ay içinde tamamlanacağı açıklanan planın şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Depremin ardından oluşan enkaz, basit bir hafriyat atığı değildir. Geri dönüşümden ortaya çıkacak gelir, depremzede vatandaşlarımızın hakkıdır. Dolayısıyla deprem enkazıyla ilgili geri dönüşüm işlemleri, bu gerçek dikkate alınarak yapılmalıdır. Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak binaların hak sahiplerine, 166 milyar lira tutarındaki geri dönüşüm değeri adaletli bir şekilde verilmelidir.”

Anka Haber Ajansı