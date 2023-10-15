Ahmet Akın: “Belediye Sayımızı Çok Daha Fazla Artıracağız... Garibanın Yanında Olmak İçin Geliyoruz”

CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı Kocaeli’nde yapılıyor. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “CHP’li belediyelerin yönettiği şehirler özgürlüğün ve hoşgörünün mekanlarıdır. Hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. Yerel yönetimlerde belediye sayımızı çok daha fazla artıracağız. Belediyeleri elde etmek için değil hak etmek için geliyoruz. Belediyeleri ele geçirmek için değil elden geçirmek için geliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmak için mağdurun, garibanın yanında olmak için g

CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı Kocaeli’nde yapılıyor. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “CHP’li belediyelerin yönettiği şehirler özgürlüğün ve hoşgörünün mekanlarıdır. Hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. Yerel yönetimlerde belediye sayımızı çok daha fazla artıracağız. Belediyeleri elde etmek için değil hak etmek için geliyoruz. Belediyeleri ele geçirmek için değil elden geçirmek için geliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmak için mağdurun, garibanın yanında olmak için geliyoruz. Halkımızın yaşam alanlarını genişletmek için geliyoruz. 2019’dan bu zaman kadar belediyelerimizin çalışmaları ortada, yaptıkları hizmetler ortada” dedi.

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Şanlıurfa’da başlattığı bölge yerel yönetimler toplantıları devam ediyor. Bugün CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı Kocaeli’nde başladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın toplantıda şu konuşmayı yaptı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını onurla kutluyorum. İlkini 30 Eylül’de Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerel Yönetimler Çalıştayı’mızı 16 ilin katılımı ile gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Edirne ve Kırklareli ile başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızı zaman kaybettirmeden devam ediyoruz. CHP’li olmayan ve kazanma potansiyelimizin yüksek olduğu bütün büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerimize yönelik analiz ve hedefleme çalışmalarımızı yaptık. Belediyelerimiz Türkiye genelinde her kesime hitap eden pek çok sosyal hizmeti hayata geçirdiler. Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere ve vatandaşlarımızın memnun kaldığı örnek projelerden tüm belediyelerimizin faydalanabilmeleri için örnek proje uygulamalarının yer aldığı bir proje havuzu oluşturduk.

“CHP MODELİMİZ İLE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ÇOK DAHA VATANDAŞIMIZI CHP’Lİ BELEDİYELERLE BULUŞTURACAĞIZ”

Belediyelerimizin ortaya koyduğu önce insan diyen örnek sosyal politika ve projelerle halkçı, hesap veren, şeffaf, liyakatle yerel yönetimlerde CHP modelimiz ile önümüzdeki süreçte çok daha vatandaşımızı CHP’li belediyelerle buluşturacağız. Halkımızın derdine derman olacak CHP’lilerdir. Türkiye’de çağdaş anlamda belediyeciliği başlatan CHP’li belediyelerdir. Belediyeciliği sadece yol yapmak, fatura tahsil etmek olmaktan çıkarıp önce insan diyen anlayışı egemen kılan CHP’li belediyelerdir.

“BİZİM BELEDİYELERİMİZDE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HİZMETLER VE ŞEFFAFLIK ÖNE ÇIKAR. SARAY BELEDİYECİLİĞİNİN TEMELİNDE İSE RANT DEVŞİRMESİ VARDIR”

Bizim belediyelerimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler ve şeffaflık öne çıkar. Saray belediyeciliğinin temelinde ise rant devşirmesi vardır. Vatandaşa, ‘Tasarruf edin’ diye akıl verirken saray belediyeciliğinde israf vardır. CHP’li belediyelerde ihaleler herkese açık, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir. Saray belediyeciliğinde ihalelerin kapalı kapılar ardında kamuoyundan saklanarak yapılması vardır. Saray belediyeciliğinde halka hesap vermek yoktur, saraya hesap vermek vardır.

“CHP’Lİ BELEDİYELERDE BİREYLER DEĞİL TOPLUMUN ÇIKARLARINA HİZMET EDİLİR”

Proje ve hizmetlerde yoksula, kimsesize, engelliye kaynak aktarmayı başlatan CHP’li belediyelerdir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği belediyeler CHP’li belediyelerdir. İlk halk ekmek fabrikasını kuran İstanbul’da Ahmet İsvan, Ankara’da Ali Dinçer’dir. Metronun ilk kazmasını vuran İstanbul’da Nurettin Sözen’dir. Halk için ilk tanzim satış mağazaları İzmir’de İhsan Alyanak döneminde başlamıştır. İlk konut yapı kooperatifleri, kentsel dönüşümleri ilk yapan ve dünyaya örnek olan Ankara’da Batıkent projesi ile Murat Karayalçın tarafından yapılmıştır. CHP’li belediyeler ilklerin belediyeleridir. CHP’li belediyelerde halkın yararına olmayan hiçbir projeye imza atılmaz. CHP’li belediyelerde bireyler değil toplumun çıkarlarına hizmet edilir. CHP’li belediyelerde ‘Ben yaptım oldu’ mantığı yoktur. CHP’li belediyelerde hesap veren, gerçek maliyetlerle, şeffaflıkla daha çok hizmet vardır.

“BELEDİYE SAYIMIZI ÇOK DAHA FAZLA ARTIRACAĞIZ... GARİBANIN YANINDA OLMAK İÇİN GELİYORUZ”

CHP’li belediyelerin yönettiği şehirler özgürlüğün ve hoşgörünün mekanlarıdır. Hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. Yerel yönetimlerde belediye sayımızı çok daha fazla artıracağız. Belediyeleri elde etmek için değil hak etmek için geliyoruz. Belediyeleri ele geçirmek için değil elden geçirmek için geliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmak için mağdurun, garibanın yanında olmak için geliyoruz. Halkımızın yaşam alanlarını genişletmek için geliyoruz. 2019’dan bu zaman kadar belediyelerimizin çalışmaları ortada, yaptıkları hizmetler ortada.”

Anka Haber Ajansı