Ahmet Akın: Deprem Acılarının Balıkesir'de De Yaşanmasını İstemiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Balıkesir’in ne yapı stoku ne de riskli yapıları belli. Deprem acılarının Balıkesir’de de yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Balıkesir’in ne yapı stoku ne de riskli yapıları belli. Deprem acılarının Balıkesir’de de yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın; Balıkesir’in deprem riskine karşı kurulan Balıkesir Deprem Acil Eylem Komisyonu çalışmaları kapsamında Balıkesir’deki ilgili meslek odalarını ve Balıkesir Kent Konseyini ziyaret etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan ile bir araya gelen Akın, “Deprem acılarının Balıkesir’de de yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu süreçte sizlerle iş birliği içinde olacağız, tam istişare edeceğiz. İktidara geldikten sonra yerel seçimlerin ardından Balıkesir’i ve Türkiye’yi hep birlikte bilimle, akılla, mantıkla inşa edeceğiz. Balıkesir’i de Türkiye’yi de her yönüyle sağlam temellere oturtacağız” dedi. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan da Balıkesir’in deprem tehlikesi yüksek olduğuna daha dikkat çekerek, “Şehir merkezinden, ilçelerimizden, yerleşim yerlerinden geçen faylar var. Balıkesir genelinde 20 tane diri fayımız var. Binaların diri fay üzerinde yapılmaması gerekiyor. Denetim eksikliği var” diye konuştu.

“YASA TEKLİFİ 8 YILDIR MECLİS'TE BEKLİYOR”

Akın’ın ziyaret ettiği Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Zeki Büyükerdoğmuş ise “Mevzuatta sürekli değişiklikler yapıldı. Ancak yetkin mühendislik yasa teklifi 8 yıldır meclis gündeminde olduğu halde yasalaştırılmadı” dedi.

'NE STOK NE DE RİSKLİ YAPI BİLGİSİ VAR”

Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici ise Akın’a, Balıkesir’in mevcut yapı stokuna dair veri olmaması, Deprem Yönetmeliğine uygun olmayan yapıların belirlenmemiş olması, yapılaşmaya uygun olmayan alanların imara açılması, il genelinde deprem riskli alanlar için çalışma yapılmaması gibi etkenlerin Balıkesir için var olan deprem tehdidinin boyutunu arttırdığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın daha sonra Balıkesir Barosu ve Balıkesir Kent Konseyini ziyaret ederek CHP Balıkesir Deprem Acil Komisyonu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Anka Haber Ajansı