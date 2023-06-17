Ahmet Akın: "Deprem Bölgesindeki Belediyelerin Kamu Alacaklarına İlişkin Erteleme Kararı Devam Etmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, belediyelerin deprem nedeniyle ertelenen kamu borcu kesintisinin yeniden başlanmasıyla ilgili "Deprem felaketinin ardından bütün belediyeler seferber oldu. Ancak deprem bölgesindeki belediyeler mağdur olan depremzede vatandaşlarımıza hala büyük fedakarlıklar yaparak hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hiç olmazsa deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları ke

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, belediyelerin deprem nedeniyle ertelenen kamu borcu kesintisinin yeniden başlanmasıyla ilgili "Deprem felaketinin ardından bütün belediyeler seferber oldu. Ancak deprem bölgesindeki belediyeler mağdur olan depremzede vatandaşlarımıza hala büyük fedakarlıklar yaparak hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hiç olmazsa deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları kesilmemeli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, belediyelerin deprem nedeniyle ertelenen kamu borcu kesintisinin yeniden başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akın, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin ardından bütün belediyeler seferber oldu. Ancak deprem bölgesindeki belediyeler mağdur olan depremzede vatandaşlarımıza hala büyük fedakarlıklar yaparak hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hiç olmazsa deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları kesilmemeli. Belediyelerin kamu borçlarının İller Bankası paylarından doğrudan kesilmesi uygulaması tekrar başlayınca belediyeler büyük finansal sıkıntılar çekmeye başladı. Zaten deprem döneminde hangi partiden olursa olsun bütün belediyelerimiz yardım için adeta yarışa girerek bütün imkanlarını zorladı. Ancak şimdi özellikle de deprem bölgesinde bulunan ve yine hangi partiden olursa olsun bütün belediyelerimiz hala depremzede vatandaşlarımıza sayısız hizmet vermeye devam ediyor.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERDEN KESİNTİ YAPILMAMALI"

Deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası paylarının kesilmesi vatandaşa verilen hizmetlerde aksamalara neden oluyor. Bu kapsamda iktidarın hiç olmazsa deprem bölgesindeki belediyelere İller Bankası kesintisini kaldırması gerekiyor. Deprem bölgesindeki bütün belediyeler zaten zor koşullarda vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Depremde tesisleri yıkılan, personellerini kaybeden belediyelerin hakkı olan payın kesilmesi hangi vicdana sığar? Deprem felaketinden etkilenen kentlerimizdeki vatandaşlarımızın derdine derman olunması için hiç olmazsa 11 ilimizdeki bütün belediyelerden kesinti yapılmamalı. Deprem bölgesindeki belediyelerimiz zaten yıkımda da zarar gördüler. İktidarın bu çağrımıza kulak tıkamaması gerektiğini düşünüyoruz."

Anka Haber Ajansı