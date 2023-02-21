Ahmet Akın: Depremzede Vatandaşlarımızın Doğal Gaz Ve Elektrik Faturaları, Ertelenmek Yerine Derhal Silinmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarının silinmesi gerektiğini belirterek, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz. Depremzede vatandaşlarımızın doğal gaz ve elektrik faturaları, ertelenmek yerine derhal silinmeli” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarının silinmesi gerektiğini belirterek, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz. Depremzede vatandaşlarımızın doğal gaz ve elektrik faturaları, ertelenmek yerine derhal silinmeli” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar gören binalardaki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarının silinmesi için çağrıda bulundu.

Ahmet Akın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 11 ilde yaşanan yıkımın milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Depremde evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların barınma başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çeken Akın, milyonlarca vatandaşın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için depremde evsiz kalan vatandaşların enerji faturaları için düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

“500 BİNDEN FAZLA ABONEYE HÂLÂ ELEKTRİK VERİLEMİYOR”

20 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde 500 binden fazla aboneye hâlâ elektrik verilemediğine dikkat çeken Akın, “İktidar, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini açıkladı. Depremden etkilenen 11 ilde 500 binden fazla aboneye hâlâ elektrik verilemiyor. Başka bir deyişle deprem bölgesinde en az 2 milyon vatandaşımız günlerdir karanlıkta. İktidarın ise tek çözümü faturaların ertelenmesi” dedi.

“DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARI, ERTELENMEK YERİNE DERHAL SİLİNMELİ”

Fatura tahsilatının ertelenmesinin evsiz kalan vatandaşların yükünü hafifletmeyeceğini belirten Akın, şunları kaydetti:

“Evi yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın enerji faturaları derhal silinmeli. Depremzede vatandaşlarımız zaten barınma başta olmak üzere pek çok dertle boğuşuyor.

Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz. Depremzede vatandaşlarımızın doğal gaz ve elektrik faturaları, ertelenmek yerine derhal silinmeli.”

Anka Haber Ajansı